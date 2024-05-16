Üye Girişi
Haberler

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Kobani Davası'ndaki Cezaları Protesto Etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Kobani Davası'nda verilen cezaları protesto etti. Açıklamada, 'Kobani davası, sarayın eliyle yazılmış bir senaryodur. Demokrasi adına Türkiye tarihinde büyük bir şans olabilecek bir fırsat iktidar tarafından yok edilmiştir. Türkiye demokratikleşme için yol ayrımındadır. Türkiye ve Orta Doğu'da IŞİD benzeri örgütlerin önü açılmıştır' denildi.

(İSTANBUL) - DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Kobani Davası'nda verilen cezaları protesto etti. Açıklamada, "Kobani davası, sarayın eliyle yazılmış bir senaryodur. Demokrasi adına Türkiye tarihinde büyük bir şans olabilecek bir fırsat iktidar tarafından yok edilmiştir. Türkiye demokratikleşme için yol ayrımındadır. Türkiye ve Orta Doğu'da IŞİD benzeri örgütlerin önü açılmıştır" denildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra HDP'li üye ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda karar bugün açıklandı. Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl hapis cezasına çarptırılırken, çok sayıda HDP yöneticisine de ceza yağdı.

Kobani Davası'nda verilen cezalar İstanbul'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri tarafından protesto edildi. Kadıköy'de Halitağa Caddesi'ndeki protestoya DEM Parti, TİP, EMEP, SODAP, TÖP, SYKP, ESP ve çeşitli siyasi partilerin üye ve temsilcileri de katıldı.

Kobani davasındaki cezalara ilişkin DEM Parti İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Türkiye'nin en büyük siyasi kumpas davasının sonuna geldik. Bu bir hukuk davası değildir. Dosyanın içeriğine bakıldığı zaman hukukla bir alakası olmadığını göreceksiniz. Bunu defalarca dile getirdik. Gizli tanıklarla, zorlama yorumlarla hazırlanan ve siyasi erkin yönlendirdiği bir kumpas davasıdır. Bugün normalleşmeden bahsedenler için Kobani kumpas davası bir milat olacaktır. Bu siyasi kumpas davasında verilen kararın, aslında önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hangi hatta gireceğinin bir göstergesi olacağına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bu tür kumpas girişimlerini birlkte mücadeleyle aşabiliriz.

Kobani davası, sarayın eliyle yazılmış bir senaryodur. Demokrasi adına Türkiye tarihinde büyük bir şans olabilecek bir fırsat iktidar tarafından yok edilmiştir. Türkiye demokratikleşme için yol ayrımındadır. Türkiye ve Orta Doğu'da IŞİD benzeri örgütlerin önü açılmıştır. Tüm demokrasi güçlerin ve vicdan sahibi olan herkesin ortak beklentisi kanunların işlemesi ve Kobani kumpas davasındaki arkadaşlarımızın beraat alması iken Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyenler toplumun vicdanını hiçe sayarak tam tersi kararlar vermiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kobani Davası Orta Doğu DEM Parti Demokrasi İstanbul Türkiye Kobani Işid İnsan Hakları Hukuk Politika Güncel Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

 Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak

Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak

 Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Kobani' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken "Kobani" davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title