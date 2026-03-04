Dem Parti İmralı Heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Makamında Ziyaret Etti

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. Bakan Çiftçi, görüşmelere dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmrali Heyeti'nden TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi İçişleri Bakanlığı'nda ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, heyet ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA