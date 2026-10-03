DEM Parti İmralı Heyeti, Cevdet Yılmaz ile yaklaşık 1 saat görüştü

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(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Dem Parti'den yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün yapılan görüşmede heyetimiz, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti."

Kaynak: ANKA