Dem Parti İmralı Heyeti, Ak Parti'yi Ziyaret Etti.

(TBMM) - Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, siyasi parti ziyaretleri kapsamında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile TBMM'de bir araya geldi. DEM Partili Sancar, görüşme sonrasında yapılan açıklamada, "Sizin huzurunuzda da hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim. Ziyaretlerimiz devam edecek. Siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı, TBMM Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, AK Parti grubunu TBMM'de ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yer aldı. Bir saat 35 dakika süren görüşmenin ardından görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Güler: "Daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız"

AK Parti Grup Başkanı Güler, görüşmeye ilişkin, "Bu hafta itibariyle özellikle 5 Ağustos'ta toplantılardan başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuza siyasi partiler bugüne kadar yapılan çalışmalara yönelik raporlarını sundu. En son biz de Meclis Başkanlığımıza dün arz etmiş olduk. Bu kapsamda da karşılıklı görüş alışverişinde detaylı değerlendirmeler yaptık. Daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız" dedi.

Buldan: "hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik"

DEM Partili Pervin Buldan da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çok verimli bir görüşme olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yılı aşkın bir süredir devam eden süreçle alakalı gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik, konuştuk, tartıştık, önerilerimizi sunduk ve Heyet üyeleri gerçekten bu konudaki görüşlerini çok samimi bir şekilde ifade ettiler. Biz şunun altını önemle çizmek istiyoruz. Barış hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik. Bu aşamada da gelinen süreçte yine istişarelerimiz devam edecek, görüşmelerimiz devam edecek ve sürekli bir araya gelip bu konuyu nihayete erdirme konusunda da hemfikir olduk diyebilirim. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Heyet'e ve sizlere de teşekkür ediyorum."

Sancar: "Siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz"

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, pek çok konuyu ayrıntılı olarak konuşma imkanı bulunan bir görüşme olduğunu belirterek "Sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki evreleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu önümüzdeki dönem gerçekten hassasiyetle ve özel yürütülmesi gereken bir dönem. Hukuksal zemini birlikte oluşturmanın önemi çok açık. Burada siyasal mutabakatın ve toplumsal uzlaşmanın öneminin altını bir kez daha çizdik. Sizin huzurunuzda da hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim. Ziyaretlerimiz devam edecek. Siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı, TBMM Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz" ifadelerini kullandı.