Gülşah Durbay'ın vefatıyla ertelenmişti! CHP-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu

Güncelleme:
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenen CHP-DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu. DEM Parti İmralı heyeti, 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de CHP'yi ziyaret edecek.

  • DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.
  • DEM Parti İmralı Heyeti, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te AK Parti ile bir görüşme gerçekleştirecek.

GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ

İmralı Heyeti ile CHP arasında 16 Aralık Salı günü yapılacak görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşama vedası üzerine nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti temaslarını sürdürmüştü. Bu kapsamda Heyet, geçtiğimiz cuma günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.

Heyet, AK Parti ile 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te bir görüşme gerçekleştirecek.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Güncel
