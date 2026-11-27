(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Bağdat arasında sınır kapıları ve enerji kaynaklarının yönetimi üzerinden yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. IKBY'nin anayasal statüsünün korunması gerektiğini belirten DEM Parti, anlaşmazlıkların anayasal çerçevede, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak merkezi hükümeti arasında son dönemde yaşanan gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 2005 tarihli Federal Irak Anayasası ile güvence altına alınan meşru, yasal ve demokratik statüsü Kürt halkının ve bölgedeki tüm bileşenlerin tarihsel kazanımlarının ve demokratik iradesinin bir ifadesidir. Bu statünün korunması ve güçlendirilmesi, yalnızca Kürt halkı için değil; Irak'ın toplumsal barışı, siyasal istikrarı ve demokratik geleceği açısından da vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Son günlerde sınır kapıları ve enerji kaynaklarının yönetimi üzerinden tırmanan gerilim, federalizm ilkelerinin ve anayasal dengelerin hassasiyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Bağdat ile Bölgesel Yönetim arasında ortaya çıkan idari, ekonomik ve hukuki anlaşmazlıkların tek taraflı kararlarla, gerilimi tırmandıran söylemlerle veya militarist yaklaşımlarla değil; anayasal çerçevede, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi esastır. Federal Irak yönetiminin, anayasanın ruhuna ve Kürt halkının meşru haklarına bağlı kalarak ortak akılla hareket etmesi, kalıcı çözümün tek yoludur.

Bununla birlikte, Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm siyasi aktörlerin ve kurumların da bu kritik süreçte demokratik uzlaşıyı esas alması, sorunları diyalogla aşarak toplumsal birliği ve kurumsal işleyişi güçlendirmesi büyük önem taşımaktadır. DEM Parti olarak; Kürt halkının anayasal statüsünün ve kazanımlarının güvence altına alınmasını, tüm sorunların barışçıl ve demokratik müzakere zemininde çözülmesini destekliyoruz. Hakların ve iradenin karşılıklı saygı temelinde korunduğu bir yaklaşım hem Irak'ın demokratikleşmesine hem de bölgesel barış ve istikrara en güçlü katkıyı sunacaktır."

Kaynak: ANKA