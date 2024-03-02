DEM Parti İBB Başkan adayları Bağcılar'da seçim çalışmalarını sürdürdü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Bağcılar'da seçim çalışmalarını sürdürdü.

İlçede DEM Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan Beştaş, Bağcılar'dan oy beklediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde birlikte çalışacaklarını belirten Beştaş, "En büyük iddiamız Büyükşehir Belediyesindedir. Bu konuda kararlıyız ve daha çok seçim çalışması yürüteceğiz." dedi.

DEM Parti'nin seçim çalışmalarını anlatan Beştaş, "DEM Parti Türkiye'nin hemen hemen her yerinde seçime giriyor. Küçük, büyük, meclise giren giremeyen herkes seçime giriyor. Herkesin bu rekabette olma hakkı var." diye konuştu.

Kendisi hakkında gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulunulduğunu belirten Beştaş, "Yok efendim öylesine aday olmuşum, çalışmıyormuşum. Buradayım ve 31 Mart'a kadar kadar çalışacağız. Kazanmak için yola çıktık." ifadesini kullandı.

Çepni de, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim çalışması yürüttüklerini anlatarak, "Demokrasiyi, özgürlüğü mutlak olarak kazanma mücadelesi yürütüyoruz. Bu mücadeleyi sizlerin emekleriyle yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beştaş ve Çepni, konuşmaların ardından partililerle halay çekti.