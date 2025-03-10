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DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti! İşte ilk açıklamalar

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, CHP'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası Hatimoğulları "Sürecin heba edilmemesi vurgumu yenilemek isterim. Ana muhalefet partisinin tutumunu çok önemsiyoruz" derken, Özgür Özel de "Yapıcı bir tutum içindeyiz. Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İkinci siyasi turuna başlayan DEM Parti heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti.

Saat 13'te başlayan ve 2 saat süren görüşmede, DEM Parti eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yer aldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Öcalan PKK'nın kendisini feshetmesine ilişkin çağrı yaptı. Kendi kongrelerini toplayabilecekleri bir zeminin oluşmasıyla birlikte bu süreci başlatacaklarına dair bilgi vermişlerdi. Çatışmasızlık sürecinin başlaması önemli. Parlamento zemininde atılacak adımların önemi, bu süreçte yasallık sürecinin başlaması önemli" dedi.

Muhalefetin bu konuda verdiği olumlu mesajların çok önemli olduğunu vurgulayan Hatimoğulları şunları söyledi: "Barışın toplumsallaşması için bugüne kadar başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin verdiği mesajları çok değerli buluyoruz.

"SÜREÇ HEBA EDİLMEMELİ"

Devlete ve iktidara çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu çağrıya pozitif destek ve karşılık verildi. Bu sürecin heba edilmemesi vurgumu yenilemek isterim. Ana muhalefet partisinin tutumunu çok önemsiyoruz."

ÖZEL: YAPICI BİR TUTUM İÇİNDEYİZ

CHP lideri Özgür Özel ise, "Kürt sorununun varlığını hiç inkar etmedik. Yapıcı bir tutum içindeyiz. Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz. Zemin parlamentodur" diye konuştu.

Hedeflerinin herkes için tam demokrasi olduğunu dile getiren Özel, "Şeffaf, samimi, Meclis'te toplumsal mutabakatı sağlayacak bir sürecin yürütülmesiyle ilişkili kararlılığımızı ifade ediyorum" dedi.

AK PARTİ VE MHP ZİYARETİ 17 MART'TA

Öte yandan; DEM Parti 12 Mart'ta TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni, 17 Mart'ta ise AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek.

DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti! İşte ilk açıklamalar
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Chpyi iyice terorist yuvasi yaptilar

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Eyvah CE-HA-PE de demlenmiş mi oldu şimdi

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