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DEM Parti heyeti Halkevleri’nde Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni görüştü

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DEM Parti heyeti Halkevleri’nde Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni görüştü
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, Halkevleri Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Linda Sevinç Hocaoğulları ile bir araya geldi. Görüşmede 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci' ile güncel toplumsal sorunlar değerlendirildi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, Halkevleri Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşmede "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" ile güncel toplumsal sorunlar değerlendirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, Halkevleri Genel Merkezi'nde Genel Başkan Linda Sevinç Hocaoğulları ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmede "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" ile güncel toplumsal sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
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