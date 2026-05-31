Dem Parti: Gezi'de Yaşamını Yitirenleri Saygı ve Özlemle Anıyoruz

(ANKARA) - Dem Parti'den Gezi eylemlerinin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Demokratik bir Türkiye, Gezi'nin ortaya koyduğu çoğulcu ve özgürlükçü ruhun yaşatılmasıyla mümkündür. Gezi'de yaşamını yitirenleri saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.

DEM Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Gezi Direnişi; yaşam alanlarına, haklarına ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya gelen milyonların eşitlik, demokrasi ve özgürlük talebinin toplumsal hafızasıdır. Bu ortak mücadeleyi kalıcı hale getirmenin yolu; gerçek bir demokrasi, adalet ve toplumsal barışın inşasından geçer. Demokratik bir Türkiye, Gezi'nin ortaya koyduğu çoğulcu ve özgürlükçü ruhun yaşatılmasıyla mümkündür. Gezi'de yaşamını yitirenleri saygı ve özlemle anıyoruz."

Kaynak: ANKA