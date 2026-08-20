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DEM Parti Eş Genel Başkanları Gaziantep'teki IŞİD Saldırısını Andı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Gaziantep'teki IŞİD Saldırısını Andı
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, IŞİD'in 10 yıl önce Gaziantep'te bir düğüne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenleri andı. Saldırının tüm yönleriyle araştırılması, sorumlularının ortaya çıkarılarak cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları ve Bakırhan, hakikatle yüzleşilmesi ve adaletin sağlanmasının barış içinde ortak bir geleceğin en güçlü zemini olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, IŞİD'in 10 yıl önce Gaziantep'te bir düğüne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenleri andı. Hatimoğulları ve Bakırhan, saldırının tüm yönleriyle araştırılması, sorumlularının ortaya çıkarılarak cezalandırılması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 yıl önce Antep'te IŞİD'in hedef aldığı bir düğünde canlarımızı kaybettik. Çocukların gülüşünü, bir halkın sevincini kana bulayan karanlığı asla unutmadık" dedi.

Kaybedilenleri saygıyla andığını ve acılarını yüreğinde taşıdığını belirten Hatimoğulları, "Bu katliam tüm yönleriyle araştırılmalı, sorumluları ortaya çıkarılarak cezalandırılmalıdır. Hakikatle yüzleşilmesi, adaletin sağlanması, barış içinde ortak bir geleceğin en güçlü zeminidir" ifadelerini kullandı.

BAKIRHAN: "HAKİKATLE YÜZLEŞİLMESİ BARIŞ İÇİNDE ORTAK BİR GELECEĞİN EN GÜÇLÜ ZEMİNİDİR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da yaptığı paylaşımda, "10 yıl önce Antep'te IŞİD'in hedef aldığı bir düğünde canlarımızı kaybettik. Çocukların gülüşünü, bir halkın sevincini kana bulayan karanlığı asla unutmadık. Kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyor, acılarını yüreğimde taşıyorum. Bu katliam tüm yönleriyle araştırılmalı, sorumluları ortaya çıkarılarak cezalandırılmalıdır. Hakikatle yüzleşilmesi, adaletin sağlanması, barış içinde ortak bir geleceğin en güçlü zeminidir" dedi.

Kaynak: ANKA
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