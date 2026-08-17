Haberler

DEM Parti'den 17 Ağustos Depremi'nin 27. Yılında Mesaj: 'Tedbirsizlik ve İhmaller Can Alır'

DEM Parti'den 17 Ağustos Depremi'nin 27. Yılında Mesaj: 'Tedbirsizlik ve İhmaller Can Alır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde mesaj yayımladı. Hatimoğulları, "Depreme dirençli kentler ve rantı değil yaşamı önceleyen politikalar ertelenemez" derken, Bakırhan "Deprem değil, tedbirsizlik ve ihmaller can alır" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde mesaj yayımladı. Hatimoğulları, "Depreme dirençli kentler ve rantı değil yaşamı önceleyen politikalar ertelenemez" derken, Bakırhan "Deprem değil, tedbirsizlik ve ihmaller can alır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin acısının 27 yıldır ortak hafızada ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek Marmara'dan Van'a, Elazığ'dan İzmir'e ve 6 Şubat'a kadar yaşanan depremlerin aynı gerçeği hatırlattığını ifade etti.

Hatimoğulları mesajında, "Depreme dirençli kentler ve rantı değil yaşamı önceleyen politikalar ertelenemez bir sorumluluktur. 17 Ağustos'ta ve ülkemizde yaşanan tüm depremlerde yitirdiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Acıları yeniden yaşamak değil, ders çıkararak yaşamı savunmak hepimizin borcudur" diye kaydetti.

BAKIRHAN: "DEPREM DEĞİL, TEDBİRSİZLİK VE İHMALLER CAN ALIR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da 17 Ağustos 1999 gecesi Marmara'da 17 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiğini belirterek, aradan geçen 27 yıla rağmen acının izlerinin hala sürdüğünü ifade etti.

Yaşamını kaybeden yurttaşları rahmetle anan Bakırhan, şu ifadelere yer verdi:

"Deprem değil, tedbirsizlik ve ihmaller can alır. Bir daha böylesi büyük acılar yaşamamak için bilimin ve aklın yol gösterdiği güvenli kentler ve sağlam yapılar inşa etmeli; afetlere karşı hazırlığı bir tercih değil, yaşamsal bir sorumluluk olarak görmeliyiz. 17 Ağustos'u unutmamak, o büyük acıdan ders çıkarıp bir daha tek bir canımızı bile ihmale kurban vermemek için sorumluluk almaktır."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor

Okan Buruk arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Akü bitince durağın arkasına bıraktı: Haftalar sonra döndüğünde...
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?

Bomba iddia: Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı kaldı
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi