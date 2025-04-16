DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. İnanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek." dedi.

Hatimoğulları, Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde bekleyen gazetecilere açıklama yaptı.

Ameliyatın zorlu ve uzun süreceğini bildiklerini belirten Hatimoğulları, "Saatlerdir ameliyatta, ameliyatın uzun süreceğini de biliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu. Bu zaman zarfı içinde başta siz değerli basın emekçileri olmak üzere, sağlık emekçileri, doktorlar, ilk müdahaleyi yapan hemşireler ve buraya gelen sayın Vali, telefonla arayan, ilgilenen siyasi parti başkanları, milletvekili arkadaşlarımız ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hatimoğulları, Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldıkça paylaşacaklarını aktardı.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür eden Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. İnanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Arayan, soran, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum. Sağlığıyla ilgili bilgiler aldıkça, yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.