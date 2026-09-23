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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, EŞİK üyelerini genel merkezde kabul etti

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, EŞİK üyelerini genel merkezde kabul etti
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DEM Parti Genel Merkezi'nde, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki parti heyeti ile EŞİK üyeleri arasında görüşme yapıldı. Görüşmede Hatimoğulları'na DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ve Kadın Koordinasyon Üyesi Fatma Koçyiğit eşlik etti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) üyelerini partisinin genel merkezinde kabul etti. Görüşmeye DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile Kadın Koordinasyon Üyesi Fatma Koçyiğit de katıldı.

DEM Parti Genel Merkezi'nde, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki parti heyeti ile Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) üyeleri arasında görüşme gerçekleştirildi.

Partinin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Hatimoğulları'na DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile Kadın Koordinasyon Üyesi Fatma Koçyiğit'in eşlik ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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