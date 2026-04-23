DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Ankara'da eylem yapan maden işçilerini ziyaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapan maden işçileriyle bir araya geldi.

Hatimoğulları, Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti.

Burada açıklama yapan Hatimoğulları, işçilerin ücretlerini alamadığını belirterek, eylemlerine destek verdiklerini söyledi.

Meydanlarda ve TBMM'de de işçilerin sesi olacaklarını ifade eden Hatimoğulları, "Doruk Maden işçilerinin direnişinin, haklı taleplerinin yanındayız. Bu taleplerin hayata geçmesi ve bu direnişin zaferle sonuçlanması için bizler de sizlerle olan dayanışmamızı ve ortak mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.