Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, 31 Yılın Ardından Tahliye Edilen Kamuran Taş, Eren Yıldız ve İdris Başaran'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 31 yılın ardından tahliye edilen Kamuran Taş, Eren Yıldız ve İdris Başaran'ı Gaziantep'te ziyaret ederek "Cezaevinde bulunan tüm arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından, 31 yılın ardından tahliye edilen Kamuran Taş, Eren Yıldız ve İdris Başaran'ı Gaziantep'te ziyaretini paylaştı. Bakırhan, paylaşımında, şunları kaydetti:

"31 yıllık tutukluluktan sonra tahliye olan, Kamuran Taş, Eren Yıldız ve İdris Başaran'ı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Cezaevinde bulunan tüm arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."