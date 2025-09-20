DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ödül törenine katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 32. Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödül Töreni'ne iştirak etti.

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören sinevizyon gösterisiyle başladı.

Törende konuşan Bakırhan, izledikleri sinevizyon gösterisinden sonra basın emekçilerine verilecek ödüllerin az bile kalacağını düşündüğünü söyledi.

Bakırhan, "Bir gün Kürdün, Alevinin, emekçinin, eşit yurttaş olduğu, herkesin diliyle, kimliğiyle eşit yurttaşlar olarak yaşadıkları demokratik bir Türkiye'de hep birlikte yaşayacağımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Müzik dinletisinin ardından törende bazı gazetecilere ödülleri takdim edildi.