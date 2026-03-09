Haberler

Tuncer Bakırhan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Arayarak Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi arayarak İran bağlantılı grupların saldırılarını kınadı ve dayanışma dileklerini iletti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İran ve İran bağlantılı gruplardan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne (IKBY) yönelen saldırılar nedeniyle IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak geçmiş olsun ve dayanışma dileklerini iletti.

DEM Parti Basın Bürosu'nda yapılan açıklamaya göre, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İran ve İran bağlantılı gruplardan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne (IKBY) yönelen saldırılar nedeniyle IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak geçmiş olsun ve dayanışma dileklerini iletti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Bakırhan, İran ve İran bağlantılı gruplar tarafından Federe Kürdistan Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınadı. Erbil Uluslararası Havalimanına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin yakınlarına ve Kürdistan halkına başsağlığı dileklerini iletti. Partimizin Kürdistan Bölgesi ve halkının güvenliği ve huzuru konusundaki duyarlılığını vurgulayan Bakırhan, 'Yalnız değilsiniz, gözümüz kulağımız sizde. Federe Kürdistan Bölgesi'ne yönelik yapılan bu saldırıları kınıyoruz' dedi."

Kaynak: ANKA
