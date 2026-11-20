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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görev süresi sona erecek olan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı TBMM'deki makamında ağırladı. Bakırhan, Özkaya'ya ziyareti için teşekkür ederek bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Veda ziyareti kapsamında TBMM'deki makamımızda ağırladığımız Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA