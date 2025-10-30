DEM Parti'den Sudan'daki Soykırıma Tepki

(ANKARA) - Dem Parti, RSF (Hızlı Destek Kuvvetleri) güçlerinin, Sudan'ın Kuzey Darfur Eyaleti'nin başkenti El Faşir'deki saldırılarına uluslararası kurumların sessiz kalmasına tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada, "Türkiye dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka taraf olan bütün ülkeleri, denetimsiz silah satışının önlenmesi için etkili mekanizmalar oluşturmaya ve bölgede barışı tesis etmeye davet ediyoruz" denildi.

Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Sudan'ın Kuzey Darfur Eyaleti'nin başkenti El Faşir'de RSF (Hızlı Destek Kuvvetleri) tarafından gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"RSF (Hızlı Destek Kuvvetleri) paramiliter güçlerinin, Sudan'ın Kuzey Darfur Eyaleti'nin başkenti El Faşir'deki saldırıları 26 Ekim Pazar gününden bu yana dünya kamuoyunun gözleri önünde devam etmektedir. Saldırılarda en az 2 bin sivilin katledildiği, yarısı çocuk olmak üzere en az 250 bin sivilin kentte soykırım tehdidiyle karşı karşıya olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Uydu görüntülerinden elde edilen veriler soykırımın daha vahim boyutlara ulaşmış olabileceğini göstermektedir. Aylardır abluka altında olan kentte toplu infazlar yapıldığına dair somut kanıtlar da mevcuttur.

Hastaneler başta olmak üzere sivil bölgelerin bilinçli ve planlı olarak hedeflendiği bu saldırıyı soykırım olarak değerlendiriyor ve en sert şekilde kınıyoruz. Beş gündür devam eden bu saldırılara uluslararası kurumların seyirci kalması insanlık adına utanç vericidir. DEM Parti olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesini failler için derhal yakalama kararı çıkarmaya, uluslararası mekanizmaları ise aktif bir şekilde bu yakalama kararını yerine getirmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde, seyirci kalınan her dakika, başta kadın ve çocuklar olmak üzere yüz binlerce sivilin yaşam hakkını ve güvenliğini riske atmaya devam edecektir.

Böylesi soykırımların tek faili şüphesiz RSF gibi örgütler değildir. Bu ve benzeri örgütlere ve totaliter hükümetlere yönelik denetimsiz silah satışları da soykırımlara giden yolun önünü açmaktadır. Sudan başta olmak üzere, Afrika ve Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinde taraflara yönelik denetimsiz silah satışını engelleyecek mekanizmalar hayata geçirilmedikçe bölgeye dayatılan soykırım kaderinden kurtuluş olmayacaktır. Bu vesileyle, Türkiye dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka taraf olan bütün ülkeleri, denetimsiz silah satışının önlenmesi için etkili mekanizmalar oluşturmaya ve bölgede barışı tesis etmeye davet ediyoruz."