Dem Parti: "Provokasyon ve Kışkırtmalara Karşı Tüm Kesimleri Sağduyuyla Hareket Etmeye Çağırıyoruz"

Güncelleme:
DEM Parti, Rojava'ya yönelik saldırılara karşı yapılan protestolara uygulanan kolluk şiddetini ve iktidar yetkilileri ile medya tarafından kullanılan kışkırtıcı dili eleştirdi. Mersin Tarsus'ta yaşamını yitiren Kobanili Baran Abdi için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Dem Parti, "Rojava'ya yönelik saldırıları protesto edenlere uygulanan kolluk şiddeti ile iktidar yetkilileri ve ana akım medya tarafından kullanılan dil, provokasyonları da beraberinde getiriyor. Son olarak, Mersin'in Tarsus ilçesinde demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşlara yönelik açılan ateş sonucu, evinin balkonunda bulunan Kobanili Baran Abdi yaşamını yitirmiştir. DEM Parti olarak, provokasyon ve kışkırtmalara karşı tüm kesimleri sağduyuyla hareket etmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Rojava'ya yönelik saldırıları protesto edenlere uygulanan kolluk şiddeti ile iktidar yetkilileri ve ana akım medya tarafından kullanılan dilin, provokasyonları da beraberinde getirdiği" belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son olarak, Mersin'in Tarsus ilçesinde demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşlara yönelik açılan ateş sonucu, evinin balkonunda bulunan Kobanili Baran Abdi yaşamını yitirmiştir. 2014 yılında IŞİD çetelerinin saldırıları nedeniyle henüz 10 yaşındayken yaşadığı coğrafyayı terk etmek zorunda kalan Baran Abdi'ye rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Başta siyasetçiler ve ana akım medya olmak üzere herkes şiddeti teşvik eden açıklama ve değerlendirmelerden uzak durmalıdır. DEM Parti olarak, provokasyon ve kışkırtmalara karşı tüm kesimleri sağduyuyla hareket etmeye çağırıyoruz."

