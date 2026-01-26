Dem Parti: "Provokasyon ve Kışkırtmalara Karşı Tüm Kesimleri Sağduyuyla Hareket Etmeye Çağırıyoruz"

(ANKARA) - Dem Parti, "Rojava'ya yönelik saldırıları protesto edenlere uygulanan kolluk şiddeti ile iktidar yetkilileri ve ana akım medya tarafından kullanılan dil, provokasyonları da beraberinde getiriyor. Son olarak, Mersin'in Tarsus ilçesinde demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşlara yönelik açılan ateş sonucu, evinin balkonunda bulunan Kobanili Baran Abdi yaşamını yitirmiştir. DEM Parti olarak, provokasyon ve kışkırtmalara karşı tüm kesimleri sağduyuyla hareket etmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

