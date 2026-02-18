Haberler

Dem Parti:  Ramazan'ın Barışa, Huzura ve Kardeşliğe Kapı Aralamasını Diliyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti, Ramazan ayı için yaptığı paylaşımda, yoksulluğun derinleştiği bir dönemde, Ramazan'ın barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.

(ANKARA) - DEM Parti'den paylaşılan Ramazan ayı mesajında, "Dili, kimliği, inancı ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan herkes için Ramazan'ın barışa, huzura ve kardeşliğe kapı aralamasını diliyoruz. Ramazan ayı mübarek olsun." denildi.

DEM Parti, Ramazan ayı için bir mesaj paylaştı. Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece yapılacak ilk sahurla Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın, sabrın ve vicdanın ayıdır. Yoksulluğun derinleştiği bir dönemde bu ayın ruhu sofraların çoğalmasına ve toplumsal yaraların sarılmasına vesile olmalıdır. Dili, kimliği, inancı ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan herkes için Ramazan'ın barışa, huzura ve kardeşliğe kapı aralamasını diliyoruz. Adaletin, eşitliğin ve birlikte yaşama iradesinin güçlendiği bir Ramazan umuduyla. Ramazan ayı mübarek olsun."

Kaynak: ANKA
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı