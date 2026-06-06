Tuncer Bakırhan'dan İş İnsanı Rahmi Koç'a Tepki: "Kürt Kadınlarını Aşağılayan Irkçı Söylemini Kınıyorum"

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, iş insanı Rahmi Koç'a Kürt kadınlarına yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Bakırhan, "Kürt kadınlarını aşağılayan ırkçı söylemini kınıyorum. Bu dil, kabul edilemez. Bu yaklaşımı kabul etmiyor, açık bir özür bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İzmir'de katıldığı bir hastanenin açılış töreninde "Kürt hasta kadın" fıkrasını anlatan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a bir tepki de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan geldi. Rahmi Koç'a özür çağrısında bulunan Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Rahmi Koç'un Kürt kadınlarını aşağılayan ırkçı söylemini kınıyorum. Bu dil, kabul edilemez. Kadınların bedeni, kimliği ve onuru fıkraların konusu değildir. Hiçbir statü, hiçbir ayrıcalık Kürt kadınlarını aşağılayamaz. Bu yaklaşımı kabul etmiyor, açık bir özür bekliyoruz."

Kaynak: ANKA