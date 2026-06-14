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Hatimoğulları'ndan Özşen Madencilik İşçilerine Destek: İşçilerin Hakları Derhal Ödenmeli

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne'de yer altında eylem yapan Özşen Madencilik işçilerine destek vererek, işçilerin taleplerinin karşılanması ve haklarının ödenmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne'de yer altında eylem yapan Özşen Madencilik işçilerine destek vererek, "Özşen Maden işçilerinin talepleri karşılanmalı, hakları eksiksiz ödenmelidir. İşçilerin ve ailelerinin güvenliği sağlanmalı, bu haksızlık derhal son bulmalıdır" dedi.

Tülay Hatimoğulları, Özşen Madencilik işçilerinin sürdürdüğü eyleme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşçilere destek veren Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Özşen Maden işçileri günlerdir yerin altında; açlık grevinde, karanlığın içinde seslerini duyurmaya çalışıyor. Direnişlerinin 26. gününde, açlık grevinin 2. gününde olan onurlu madenci kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. İşçilerin sesini baskıyla ve gözdağıyla susturmaya çalışanlara sesleniyoruz: Yerin metrelerce altında yükselen bu ses, yalnızca madencinin değil; emeğiyle yaşayan herkesin sesidir. Kimse hakkını isteyen işçiyi çaresizliğe mahküm edemez. Kimse emeğin onurunu korkuyla teslim alamaz. Özşen Maden işçilerinin talepleri karşılanmalı, hakları eksiksiz ödenmelidir. İşçilerin ve ailelerinin güvenliği sağlanmalı, bu haksızlık derhal son bulmalıdır."

Kaynak: ANKA
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