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Dem Parti'den Kadir İnanır İçin Başsağlığı Mesajı

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DEM Parti, usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada İnanır'ın sanatının yanı sıra barış ve demokrasi mücadelesiyle de anılacağı belirtildi.

(ANKARA) - DEM Parti, Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "İnanır, yalnızca sinemanın unutulmaz isimlerinden biri değildi; halkların kardeşliğine, barışa ve demokrasiye olan inancını her koşulda kararlılıkla savunan bir aydındı" denildi.

DEM Parti, hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı yayımladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kadir İnanır'ın vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kadir İnanır'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik. İnanır, yalnızca sinemanın unutulmaz isimlerinden biri değildi; halkların kardeşliğine, barışa ve demokrasiye olan inancını her koşulda kararlılıkla savunan bir aydındı. Sanatıyla olduğu kadar vicdanı, Kürt halkına olan dostluğu, cesareti ve toplumsal duruşuyla da hafızalarda yer edindi."

Kadir İnanır'ın demokratik bir Türkiye, eşit yurttaşlık ve halkların ortak geleceği için ortaya koyduğu güçlü irade daima saygıyla anılacaktır. Kendisine rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyoruz. Güle güle Selvi Boylum... Sana sözümüz olsun ki halkların ve ezilenlerin aleyhine olan tüm oyunları bozacağız; eşitliği ve ortak mücadeleyi daim kılacağız..."

Kaynak: ANKA
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