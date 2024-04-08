DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük mazbatasını aldı

Dem Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, mazbatasını aldı.

Beraberinde partililerle Diyarbakır Adalet Sarayı ek hizmet binasına gelen Küçük'e mazbatası, İl Seçim Kurulu tarafından verildi.

Daha sonra merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda partililerle bir araya gelen Küçük, buradan partililerle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasına kadar yürüdü.

Serra Bucak Küçük, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, belediyenin vatandaşlara ait olduğunu belirterek "Kendimizi de kentimizi de demokratik, çoğulcu, katılımcı tüm Diyarbakır halkıyla, gençlerle, kadınlarla, çocuklarla, sivil toplumla yöneteceğiz dedik. Buradayız ve hep birlikte yönetmek için irademiz tamdır." dedi.

Kendisine destek veren seçmene teşekkür eden Küçük, "Önümüzdeki 5 yıl burası halkın, toplumun belediyesi olacak. Belediyenin kapısı sizlere her daim sonuna kadar açık." diye konuştu

Açıklamanın ardından Küçük, beraberindekilerle belediyeye geçti, tebrikleri kabul etti.

Öte yandan, DEM Parti'den Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçe Belediye Başkanı seçilen Gülşen Sincar, Bağlar Belediye Başkanı seçilen Siraç Çelik, Sur Belediye Başkanı seçilen Adnan Örhan ve Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Safiye Akdağ da mazbatalarını aldı.