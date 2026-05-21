CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Dem Parti Eş Genel Başkanları'ndan Özel'e Destek Telefonu

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, istinafın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. Görüşmede Eş Genel Başkanlar, Özel'e destek ve dayanışma duygularını iletti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesine ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, "DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Eş Genel Başkanlar, CHP lideri Özgür Özel'e desteklerini ve dayanışma duygularını iletti." ifadesine yer verildi.

Öte yandan DEM Parti MYK konuyu değerlendiren bir açıklama yapacak.

Kaynak: ANKA