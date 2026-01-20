Dem Parti Eş Genel Başkanları: Türkiye Toplumunun Ortak Değeri Olan Bayrağa Saygısızlık Asla Kabul Edilemez

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından Nusaybin-Kamışlı hattında yaşananlara ilişkin olarak yapılan ortak açıklamada, "Nusaybin-Qamışlo sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapılması asla kabul edilemez" denildi.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından Nusaybin-Kamışlı hattında Türk bayrağının indirilmesi olayına ilişkin olarak yapılan ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nusaybin-Qamışlo sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. DEM Parti olarak, haklı bir protesto yürüyüşünü amacından saptıran bu davranışı kesinlikle tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz."