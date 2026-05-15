Dem Parti Eş Genel Başkanları Diyarbakır ve Ankara'da 'Barış Yürüyüşü'ne Katılacak

(ANKARA) - DEM Parti, yarın saat 19.00'da birçok il ve ilçede eş zamanlı olarak sürece ilişkin somut adımların atılması talebiyle "Barış İçin Adım At" sloganıyla yürüyüşler düzenleyecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da yürüyüşlere katılacak.

Yürüyüşlerde, yürütülen sürece ilişkin somut adımların atılması talep edilerek, barış isteyen herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği dikkati çekilecek. Katılımcılar, barışın sadece iktidar veya devletler nezdinde yürütülmesi gereken bir durum değil toplumsallaşması ve çözüm yolunun açılması için tüm yurttaşların da üzerine düşen sorumluğu yerine getirmesi çağrısında bulunacak.

Eş zamanlı olarak yapılacak yürüyüşler İstanbul, Diyarbakır, Ankara, İzmir, Van, Hakkari, Batman, Adana, Mersin, Aydın, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Konya, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Muş, Ağrı başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçede merkezlerinde saat 19.00'da başlayacak.

Hatimoğulları, Diyarbakır'da Bağlar Cezaevi Alt Köşeden Ofis AZC Plaza önüne kadar yapılacak yürüyüşe;Bakırhan ise Ankara'da Yüksel Caddesi'nde yapılacak olan yürüyüşe katılacak. Ankara'daki yürüyüşte Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde saat 18.30'da bir araya gelinecek. Yürüyüşe katılacak olanlar saat 19.00'da buradan Meclis Parkı'na doğru yürüyecek.

