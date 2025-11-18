Haberler

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" açıklamasına yanıt verdi. Bakırhan, "Son derece önemli ve takdire şayandır. Komisyon gitmiyorsa ben giderim demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektir. Meclis Komisyonu'nun artık bir gün bile kaybetmeden kararını alarak İmralı'ya gitmesi gerekmektedir." dedi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gerekirse İmralı'ya gideceğini açıkladı.
  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin İmralı'ya gitme çağrısını desteklediğini belirtti.
  • Bakırhan, Meclis Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, gerekirse İmralı'ya gideceğini söyledi.

Bahçeli, tarihi grup toplantısında "Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Şayet Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" dedi.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SON DERECE İSABETLİDİR"

Bahçeli'nin bu sözleri siyaset arenasında gündemi bir anda altüst ederken Dem Parti'den ilk yorum geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Grup Toplantısı'nda Bahçeli'ye destek verdi.

Bakırhan, "Yine bugün bizden önce burada Sayın Devlet Bahçeli grup yaptı. Grup konuşmasını dinledik. Çok önemli şeyler söyledi. Bir iki şey de oraya söyleyip bitireceğim. Sayın Bahçeli'nin biraz önce bu salonda komisyonun bir an önce çözümün asıl muhatabı Sayın Öcalan'la görüşmesine dair ifade ettikleri son derece önemli ve takdire şayandır. Komisyon gitmiyorsa ben giderim demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektir. Biz her zaman diyaloğun ve yüz yüze görüşmenin ve sorunların masada konuşulmasının yanında olduk. Bunu savunduk. Sayın Bahçeli'nin üç maymunu oynamaktan vazgeçelim çağrısı son derece isabetlidir. Sayın Bahçeli'nin süreci zamana yayan ve erteleyen tutumlara karşı süreci korumak ve enfekte olmasını engellemek için yaptığı bu çıkışın gereği bir an önce yapılmalıdır. Meclis Komisyonu'nun artık bir gün bile kaybetmeden kararını alarak İmralı'ya gitmesi gerekmektedir. İmralı'ya gitmeyi bir siyasi uyuşmazlık odağı haline getirmemek, tabuya çevirmemek doğru bir tutum olacaktır. Yüzyıllık bir meselenin tanımı ve çözümü konusunda biraz ciddi olmak gerekiyor. Herkes bilsin ki kararsız olanların ve ayak direyenlerin kaybedeceği, kararlı olanların kazanacağı bir sonra hep birlikte göreceğiz. Biz Dem Parti olarak başından beri söylüyoruz. Bu sorun çözülmeli ve barış inşa edilmelidir. Değerli arkadaşlar, biz Dem Parti olarak savaşın değil barışın, kayyumların değil halk iradesinin, yoksulluğun değil adil bölüşümün Türkiyesi için mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayça Elal
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Hepinizin cehenneme kadar yolu var. Bu kadar meraklıysa Bahçelinin de... Terörist seviciler...

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Kesinlikle bir Simulasyonun içindeyiz

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Sayın Bahçeli casaeetine hayrannim adamsin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevap :

Cesaret değil o doneklik

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıErcan POLAT:

Hassektörün oradan.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Öcalan yakaladığında meclis te kürsüye urganla çıkılıp asılsın diyen Bahçeli bugün İmralı ya ben giderim diyor. Ne oldum dememeli ne olacağım demeli insan.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
