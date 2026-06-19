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Tuncer Bakırhan: Ayşe Gökkan Derhal Özgürlüğüne Kavuşmalıdır

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Özgür Kadın Hareketi eski Dönem Sözcüsü Ayşe Gökkan'a verilen 19 yıl 6 aylık hapis cezasını eleştirerek, Gökkan'ın derhal özgür bırakılması gerektiğini söyledi.

(ANKARA)- Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Özgür Kadın Hareketi eski Dönem Sözcüsü Ayşe Gökkan'a verilen 19 yıl 6 aylık hapis cezasına tepki göstererek, "Yıllardır kadınların sesi olan, 'Jin Jiyan Azadi' mücadelesini büyüten Ayşe Gökkan derhal özgürlüğüne kavuşmalıdır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Özgür Kadın Hareketi eski Dönem Sözcüsü Ayşe Gökkan'a verilen 19 yıl 6 aylık hapis cezasına tepki gösterdi. Bakırhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe Gökkan'a verilen 19 yıl 6 aylık hapis cezası; bir kişiye değil, özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesine yönelik bir müdahaledir."

Yıllardır büyüttüğümüz mücadele ne cezalarla ne de baskılarla durdurulabilir. Ayşe Gökkan'ın 'Başım diktir' diyerek ortaya koyduğu kararlı iradenin yanındayız.

Yıllardır kadınların sesi olan, 'Jin Jiyan Azadi' mücadelesini büyüten Ayşe Gökkan derhal özgürlüğüne kavuşmalıdır."

Kaynak: ANKA
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