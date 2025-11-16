DEM Parti, Barış Akademisyenleri ile Görüşerek Sorunları Değerlendirdi

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza atan Barış Akademisyenleri ile görüştü.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede yürütülen sürecin geldiği aşama ile KHK ile ihraç edilen barış akademisyenlerinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Sürece dair güncel gelişmeler ve çözüm perspektifleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.