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DEM Parti'den 'yeni yapılanma' vurgusu: Değişimi kendimizden başlatıyoruz

DEM Parti'den 'yeni yapılanma' vurgusu: Değişimi kendimizden başlatıyoruz
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 5'inci Olağan Kongre ile yeni yapılanma dönemine girdiklerini belirterek, Türkiye ve Orta Doğu'daki değişen dinamiklerin hiçbir partiyi etkilemeden bırakmayacağını, bu dönüşümü kendilerinden başlattıklarını söyledi. Doğan, zayıf bırakan her alanı güçlendireceklerini ve önümüzdeki dönem siyasetinin, sistemi demokratikleştirmenin kurucu öznesi olma siyaseti olacağını ifade etti.

Haber : Ogün AKKAYA - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 5'inci Olağan Kongresi'nde yeni yapılanma dönemine resmen başladıklarını söyleyerek, " Türkiye'de ve Orta Doğu'da değişen dinamikler var. Hiçbir siyasi parti bu değişimden muaf kalamaz. Biz de bu büyük değişim ve dönüşümü kendimizden başlatıyoruz. Bizi zayıf bırakan her alanı daha güçlü hale getireceğiz. Önümüzdeki dönemin siyaseti, bu sistemi demokratikleştirmenin kurucu öznesi olma siyaseti olacak" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 5'inci Olağan Kongresi'nde ANKA Haber Ajansı'na yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kongreyle birlikte yeni yapılanma sürecinin başladığını belirten Doğan, "Peki 'yeni yapılanma dönemi'nden kastımız nedir diye soracaksınız. Türkiye'de hiçbir şey üç yıl önceki gibi değil. Pek çok şey değişiyor ve yalnızca Türkiye'de değil, Orta Doğu'da değişen dinamikler var, parametreler var. Dolayısıyla hiçbir siyasi parti aslında bu değişimlerden muaf kalamaz. Biz de böyle bir değişikliği, büyük değişim ve dönüşümü kendimizden başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Partilerinin her kongresinin bir yeniden yapılanma olduğunu dile getiren Doğan, temsil ettikleri geleneğin önümüzdeki dönemde daha örgütlü bir biçimde çalışmalarını sürdüreceğini, barış fikrini ve demokratik bir cumhuriyet tasavvurunu daha güçlü bir şekilde örgütlemeye çalışacaklarını söyledi.

"BİZİ ZAYIF BIRAKAN HER ALANI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Süreç içerisinde daha geniş kesimlere ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Doğan, "Bugüne kadar eksik kaldığımızı, daraldığımızı ve yetemediğimizi düşündüğümüz hangi nedenle olursa olsun bizi daha dar, zayıf bırakan her alanı daha güçlü hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki dönem hedeflerimiz bu" dedi.

Temsil ettikleri gelenek itibarıyla "demokratik olmayan sistemle" dertleri olduğunu vurgulayan Doğan, "Bunu demokratikleştirme iddiamız da var. Buna talibiz, bunun kurucu öznesiyiz. Önümüzdeki dönemin siyaseti de bu kurucu özne olma halinin siyaseti olacak. Yeni örgütlenme modeli, yeni bir dille birlikte" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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