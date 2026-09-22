Haberler

DEM'li Koçyiğit, Manisa Turgutlu'da okul önünde saldırı sonrası önlemleri sorguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM'li Koçyiğit, Manisa Turgutlu'da okul önünde saldırı sonrası önlemleri sorguladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan çocuklara acil şifa diledi. Koçyiğit, Nisan'daki okul saldırıları sonrası açıklanan önlemlerin aylar sonra yeniden silahların konuşmasıyla sorgulanması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin "Nisan ayındaki okul saldırılarının ardından 'hiçbir risk unsurunun göz ardı edilmeyeceği' açıklanmıştı. Aylar sonra yeniden bir okulun çevresinde silahların konuşması, açıklanan önlemlerin ne kadar işe yaradığını sorgulamayı zorunlu kılıyor. Hiçbir can kaybı yaşanmamasını ve yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan çocuklara acil şifalar dileyen Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Bu saldırıya şahit olanların, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin yaşadığı korku ve kaygıyı yürekten paylaşıyorum. Çocukların okula giderken yaşamlarından endişe etmediği, okulun güvenli bir yaşam alanı olduğu bir ülke hepimizin hakkı. Nisan ayındaki okul saldırılarının ardından 'hiçbir risk unsurunun göz ardı edilmeyeceği' açıklanmıştı. Aylar sonra yeniden bir okulun çevresinde silahların konuşması, açıklanan önlemlerin ne kadar işe yaradığını sorgulamayı zorunlu kılıyor. Hiçbir can kaybı yaşanmamasını ve yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Galatasaray'da ağır yenilgi sonrası flaş tablo! 78 milyon euro, 1 asist

Taraftarlar nasıl delirmesin? 78 milyon euro, 1 asist
Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Araçtan inen isim büyük ses getirdi
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi

Terminatör dövüşü gerçek oldu: Rakibini yerden yere vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi! Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor

Böyle bir şey nasıl olabilir? Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı sayısı belli oldu
Ankara'da 2'si kardeş üç arkadaşını öldürmüştü! Zanlı teslim ol çağrısına uymayıp aynı tabancayla intihar etti

Polis saklandığı yeri buldu! Cinayet silahını kendine çevirdi
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde

Ünlü ismin fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor