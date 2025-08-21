Delta Uçağında Flap Problemi: Yaralanan Yok

ABD'nin Texas eyaletinde bir Boeing 737 uçağın kanadındaki flapın iniş öncesi kısmen koptuğu ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Delta Air Lines'ın Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'na yolculuk yapan 1893 sefer sayılı Boeing 737 uçağının, 19 Ağustos'ta Texas'a iniş yapmadan önce kanadındaki bir flap kısmen koptu.

İniş sırasında uçaktaki 62 yolcu ve mürettebattan kimse yaralanmadı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) olay hakkında soruşturma başlattı.

Delta Air Lines'tan yapılan açıklamada, sol kanadındaki flapı kısmen kopan uçağın "bakım için hizmet dışı bırakıldığı" belirtildi.

Uçaktaki yolculardan Shanila Arif'in kaydettiği görüntüde, uçak havadayken kanadın arka tarafından sarkan flap gözlemlendi.

Flaplar, uçak kanatlarının arka kısmında hareketli parçalar şeklinde bulunuyor ve uçağın kalkış ve inişlerinde taşıma kuvvetini artırıyor.