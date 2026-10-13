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Delta uçağı Ben Gurion'da bomba ihbarı sonrası incelendi, olağan dışı bulgu yok

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New York'tan kalkan Delta Havayolları uçağı, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indikten sonra isimsiz bomba tehdidi nedeniyle incelemeye alındı. Yolcular tahliye edildi, uçak izole alana yönlendirildi ve güvenlik kontrollerinde olağan dışı bulguya rastlanmadı.

ABD'nin New York kentinden kalkan Delta Havayollarına ait bir yolcu uçağı, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indikten sonra isimsiz bir bomba tehdidi nedeniyle incelemeye alındı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Havalimanları İdaresi, New York'tan kalkan ve Ben Gurion Havalimanı'na inen Delta Havayollarına ait yolcu uçağında patlayıcı bir cihaz olduğuna dair isimsiz bir ihbar aldı.

Habere göre, tüm yolcular tahliye edildikten ve uçak hava limanında izole bir alana yönlendirildikten sonra arama yapıldı.

İsrail Havalimanları İdaresi, güvenlik kontrollerinin ardından herhangi bir "olağan dışı bulguya" rastlanmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Uçak, Ben Gurion Havalimanı güvenlik personeli tarafından kapsamlı bir şekilde incelendi. Operasyonlar normale döndü." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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