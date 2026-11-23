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NEW YORK, 23 Kasım (Xinhua) -- ABD'li havayolu şirketi Delta Air Lines'ın uçuş operasyonları sistemini etkileyen teknik bir sorun nedeniyle şirketin ABD'nin Atlanta kentindeki merkezinde pazar günü sabah saatlerinde 670'ten fazla uçuşta gecikme yaşandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Atlanta varışlı Delta uçuşları için yerde bekletme kararı alırken, daha sonra yerde geciktirme programını uygulamaya koydu.

Gecikmelerin, şirketin ağırlık ve denge otomasyon sistemindeki bir sorundan kaynaklandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Delta ekipleri, uçuşların güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için bu sabah manuel yöntemler kullanıyor. Otomasyon sistemini yeniden devreye alma çalışmaları da sürüyor" denildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, 13 Kasım'da hava trafik kontrol iletişim ağındaki teknik bir sorun nedeniyle nadir bir uygulamaya başvurarak, ülke genelinde yerde bekletme kararı almıştı. United Airlines'ın 16 Kasım'da yaşadığı teknik sorun nedeniyle de kalkışlarda gecikmeler olmuştu.

Kaynak: Xinhua