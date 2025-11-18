Değirmen Kanyonu: Van'ın Doğal Güzelliği Keşfedilmeyi Bekliyor

Van'ın Başkale ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Değirmen Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.

Yavuzlar Mahallesi'nde yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki kanyon, doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni rotası olmaya aday olan kanyon, zengin bitki örtüsü, temiz suyu ve havasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzara sunan kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor.