Değirmen Kanyonu: Van'ın Doğal Güzelliği Keşfedilmeyi Bekliyor
Van'ın Başkale ilçesindeki Değirmen Kanyonu, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle doğa severler ile fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor.
Van'ın Başkale ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Değirmen Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.
Yavuzlar Mahallesi'nde yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki kanyon, doğal yapısıyla dikkat çekiyor.
Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni rotası olmaya aday olan kanyon, zengin bitki örtüsü, temiz suyu ve havasıyla ziyaretçilerini bekliyor.
Doğa ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzara sunan kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel