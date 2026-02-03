Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Turunçlu Mahallesi'nde dün nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin su altı ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

Ekiplerin, Asi Nehri'ndeki incelemesi sürüyor.