Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştüğü iddia edilen 24 yaşındaki Berkan Karakaya'yı bulmak için yürütülen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri, bölgede su altı araştırmaları yapıyor.
Turunçlu Mahallesi'nde dün nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin su altı ekipleri, bölgede araştırma yaptı.
Ekiplerin, Asi Nehri'ndeki incelemesi sürüyor.