Definecileri kazı sırasında basan ekipler, çukurun derinliğini duyunca hayretler içinde kaldı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, kentte 35 metre derinliğindeki dehlizde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere el koyulurken, suçüstü yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

UZUN SÜREDİR KAZIYORLARDI

Diğer yandan kazılan çukurun derinliğini duyanlar da büyük şaşkınlık yaşadı. Yakalanan şahısların uzun süreden bu yana kazı çalışmalarına devam ettiği belirlendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel