Definecileri kazı sırasında basan ekipler, çukurun derinliğini duyunca hayretler içinde kaldı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mardin'de jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan kişilere yönelik baskın düzenlendi. 5 kişi gözaltına alınırken, çukurun 35 metre uzunluğunda olduğunun öğrenilmesi büyük şaşkınlık yarattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, kentte 35 metre derinliğindeki dehlizde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere el koyulurken, suçüstü yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
UZUN SÜREDİR KAZIYORLARDI
Diğer yandan kazılan çukurun derinliğini duyanlar da büyük şaşkınlık yaşadı. Yakalanan şahısların uzun süreden bu yana kazı çalışmalarına devam ettiği belirlendi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel