Define Avcıları Tarihi Mezarlığa Zarar Verdi

Van'ın Erciş ilçesindeki 600 yıllık Haydar Baba Türbesi'nin bulunduğu mezarlık, define arayan kişilerce tahrip edildi. Yetkililerin acil önlem alması talep ediliyor.

VAN'ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki 14 ve 15'inci yüzyıllardan kalma Karakoyunlu mezar taşları ile Haydar Baba Türbesi'nin bulunduğu mezarlığa define arayan kişilerce zarar verildi. Haydarbey Mahallesi'nde oturan İlyas İşler, "Haydar Baba Türbesi'nin yanında bulunan 600 yıllık mezarlık, define avcıları tarafından acımasızca talan edilmiş. Yetkililerden bu tarihi mezarlık için gerekli tedbirlerin almalarını istiyoruz" dedi.

Erciş ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu. Ahmet Yesevi erenlerinden olduğu bilinen Haydar Baba Türbesi'nin de bulunduğu mezarlık, define avcıları tarafından tahrip edildi. Defineciler, tarihi mezarları kazıp, mezar taşlarını kırdı. Tarihi mezarlığı ziyarete gelenler, gördükleri manzara karşısında üzüntülerini dile getirdi.

Mahallede oturan İlyas İşler, tarihi mezarlığın tahrip edilmesine üzüldüğünü belirterek, "Ahmet Yesevi erenlerinden olduğu bilinen Haydar Baba Türbesi'nin yanında bulunan tarihi 600 yıllık mezarlık, define avcıları tarafından acımasızca talan edilmiş. Defineciler mezarları kazıp, taşlarını kırarak içinde altın aramışlar. Bunlar bizim tarihi değerlerimizdir. 14'üncü yüzyılda Erciş'te yaşayan Haydar Baba Mezarlığı'nda şahideli ve sandukalı mezarlar bulunmaktadır. Bu kültürel mirasımız, maalesef hazine avcıları tarafından talan edilmiş ve insan kemikleri çıkarılmış. Bu durum bizi oldukça üzdü. Yetkililerden bu tarihi mezarlık için gerekli tedbirlerin almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title