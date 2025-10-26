Define Arayan Üç Şüpheli Suçüstü Yakalandı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde define arayan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinin Umuttepe Mahallesi kırsalında define arandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, arazide define arayan V.Ç, B.Ç. ve N.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda detektör ve kazma ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.