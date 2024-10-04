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Define Arayan 3 Zanlı Şenkaya'da Gözaltına Alındı

Define Arayan 3 Zanlı Şenkaya'da Gözaltına Alındı
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kullandığı yeraltı görüntüleme cihazına ve metal dedektörlere el konuldu.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kayalısu Mahallesi'nde yeraltı görüntüleme cihazıyla define aradığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgeye giden ekipler, sabah saatlerinde izinsiz kazı yapan 3 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Operasyonda, şüphelilerin kullandığı yeraltı görüntüleme cihazı ve 4 metal el dedektörüne el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Şenkaya erzurum Güncel Hukuk Suç

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