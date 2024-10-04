Define Arayan 3 Zanlı Şenkaya'da Gözaltına Alındı
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kullandığı yeraltı görüntüleme cihazına ve metal dedektörlere el konuldu.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kayalısu Mahallesi'nde yeraltı görüntüleme cihazıyla define aradığı tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgeye giden ekipler, sabah saatlerinde izinsiz kazı yapan 3 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Operasyonda, şüphelilerin kullandığı yeraltı görüntüleme cihazı ve 4 metal el dedektörüne el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.