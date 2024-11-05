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Define Ararken Suçüstü Yakalandılar

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma, iş makinesiyle define arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. İkinci derece sit alanında gerçekleşen kazıda Arapça yazılı kurşun levhalar ele geçirildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iş makinesiyle define arayan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Önleyici kolluk görevini icra eden Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakaya Mahallesi Dikilitaş mevkisinde yol kenarında ikinci derece sit alanında iş makinesi ve kamyonla kazı yapıldığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada kazıyı yapan 4 kişinin İstanbul Pendik'ten geldiği ve paletli iş makinesini Sakarya'da kiralandığı belirlendi.

R.Ç. (60), A.E. (48), O.A. (42) ve R.K. (44) suç aletleri ile yakalanırken, olay yerinde yapılan çalışmada, Arapça yazılı kurşun levhalar ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Sakarya Müze Müdürlüğü ekipleri kaçak kazı yapılan sit alanı olan bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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