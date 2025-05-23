Define Ararken Metan Gazından Zehirlenme: 2 Ölü

Define Ararken Metan Gazından Zehirlenme: 2 Ölü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde define bulmak için kazdıkları kuyuda metan gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti. Cenazeleri düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kazdıkları kuyudan cansız bedenleri çıkarılan 2 kişiye otopsi yapılıyor (2)

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ormanda define bulmak için kazdıkları yaklaşık 10 metrelik kuyuda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybedenlerden 3 çocuk babası Soner Temel'in cenazesi (38), Dilovası ilçesi Selahaddin Eyyubi Camisi'nde kılınan ikindi namazından sonra Kayapınar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tuzla Tersanesi'nde işçi olarak çalışan 5 çocuk babası Veysel Eroğlu'nun (53) cenazesinin ise Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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