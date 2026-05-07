Eriyen karların sele dönüştüğü köyde traktörlerle suyun önünü açmaya çalıştılar
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde eriyen kar ve yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Köylüler, suyun önünü traktörlerle açmaya çalıştı.
Diyadin ilçesi Dedebulak köyünde havaların ısınmasıyla birlikte arazideki karlar erimeye başladı. Bölgede etkili olan yağışla birlikte eriyen kar suları sele dönüştü. Köyün içine akan sel sularını önlemek isteyen vatandaşlar, traktörlerle çare aradı. Toprak yığınlarının suyun akışını engellemesi nedeniyle köylüler traktörlerle temizlik yapmaya çalıştı. Küreklerle suyun köyün içine akmasını önlemeye çalışan vatandaşlar yine traktörle kıyıya çıkarıldı.