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Tunca Nehri'nde Debi 4 Metreküp/saniyeye Düştü, Kum Adacıkları Ortaya Çıktı

Tunca Nehri'nde Debi 4 Metreküp/saniyeye Düştü, Kum Adacıkları Ortaya Çıktı
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Edirne'de yüksek sıcaklık ve Bulgaristan'ın barajlarda su tutması nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi haziran başındaki 20 metreküp/saniyeden 4 metreküp/saniyeye düştü. Bu düşüşle birlikte nehrin bazı bölümlerinde kum adacıkları ve çöpler ortaya çıktı.

EDİRNE'de yüksek sıcaklık ve Bulgaristan'ın barajlarda su tutması nedeniyle tarımsal sulamada kullanılan Tunca Nehri'nde debi, 4 metreküp/saniyeye düştü. Düşüşle birlikte nehrin bazı bölümlerindeki kum adacıkları ortaya çıktı.

Türkiye'de ayçiçeği, çeltik ve buğday üretiminin en önemli noktalarından Edirne'de yüksek sıcaklık, nehir su seviyelerinin düşmesine neden oldu. Sıcak hava ve Bulgaristan'ın barajlarda su tutması nedeniyle Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuruma yaşandı. Devlet Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre; nehirde haziran ayı başında 20 metreküp/saniye olan debi, 4 metreküp/saniyeye kadar düştü. Düşüşle birlikte nehrin bazı bölümlerindeki kum adacıkları ortaya çıktı. Bir yandan nehre atılan çöpler de görünür oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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