Haberler

Ankara'da DEAŞ ve TKP/ML'ye operasyon: 13 gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ ve TKP/ML terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 13 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verdi. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. DEAŞ ve TKP/ML üyesi oldukları belirtilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair dijital kayıtlar bulunan ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli belirlendi. Ayrıca TKP/ML silahlı terör örgütünün çağrılarına uyarak çeşitli tarihlerde Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katılıp, örgütün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek hareketlerde bulunan 3 şüpheli tespit edildi. Aralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia eden pankartın yerine asılan Türk bayrağının ipini kesen şüpheli de yer alıyor. Toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Dün akşamki istatistiklerini duyanlar inanamıyor
title