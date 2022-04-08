DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı bir örgütün daha mal varlığı donduruldu - Haberler

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DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı bir örgütün daha mal varlığı donduruldu

AA - Emre Karaca - Güncel
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DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı bir örgütün daha mal varlığı donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar" listesine eklenen bir örgütün daha mal varlığı donduruldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar" listesine eklenen bir örgütün daha mal varlığı donduruldu.

BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar" listesine "DEAŞ-H" de eklendi.

Örgüt, "DEAŞ'ın Afganistan kolu" olarak da biliniyor.

Bu karara karşı 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

AA / Emre Karaca - Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, El Kaide, Gazete, DEAŞ, Güncel, Haberler

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