DEAŞ'tan kaçarak Musul'daki mülteci kampına sığınan kadınlar ekmeklerini 6 yıldır tandırda pişiriyor - Haberler

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DEAŞ'tan kaçarak Musul'daki mülteci kampına sığınan kadınlar ekmeklerini 6 yıldır tandırda pişiriyor

AA - Heman Hussein Yaseen - Güncel
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Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısından kaçan sığınmacıların yaşadığı Hasan Şam Çadır Kampı sakinleri, kamp yaşamının zorlukları nedeniyle ekmeklerini tandırda pişirmeye devam ediyor.

BEKİR AYDOĞAN - Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısından kaçan sığınmacıların yaşadığı Hasan Şam Çadır Kampı sakinleri, kamp yaşamının zorlukları nedeniyle ekmeklerini tandırda pişirmeye devam ediyor.

Hasan Şam Kampı, DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinin ardından kentten kaçan sığınmacılar için 2016'da kuruldu. Erbil yakınlarındaki kamp, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı.

Irak güvenlik güçleri, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçiren DEAŞ'tan söz konusu toprakları Aralık 2017'de geri aldığını açıklamasına rağmen Musullu sığınmacıların bir kısmı güvenlik başta olmak üzere çeşitli nedenlerle evlerine dönemiyor.

2016'dan bu yana kampta kalan sığınmacı kadınlar ise kampın zorlu şartları nedeniyle günlük ekmeklerini burada kurdukları tandırlarda yapmayı sürdürüyor.

"Kampta gaz ve odun yok"

Kampın sakinlerinden Fatma Abbas, Musul'a bağlı Geyare Nahiyesi'nden kaçmak zorunda kalanlardan biri. Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır bu kampta kaldıklarını ve ekmeği çadırlarının yanına kurdukları tandırda pişirdiklerini anlattı.

Fatma, "Kampın dışına çıkıp ekmek ve diğer ihtiyaçlarımızı almamız zor olduğu için ekmeğimizi kendimiz pişiriyoruz. Burada yakacak odun ve gaz da yok. Mecburen tandırımızı sağdan soldan topladığımız eski giyecek, karton ve diğer çöp malzemelerinden tutuşturuyoruz." dedi.

Aileleri kalabalık olduğu için her gün tandırı yakmak zorunda olduklarını söyleyen Abbas, bazen sabah ve akşam olmak üzere tandırı günde iki defa yaktıklarını dile getirdi.

AA / Heman Hussein Yaseen - Güncel

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